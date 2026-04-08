Mayenne

LA CALE SOIREE MUSICALE

Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Les soirées de La Cale ce sont des concerts, un cinéma en plein air, un bar et de la petite restauration.

18h30 | Animation musicale

Profitez d’une ambiance musicale avant les concerts

20h30 Gaume | Pop / Rock / Folk

Quinze ans de scènes européennes, sept albums, 120 concerts aux Amériques, et guitariste de Daran en tournée Roman Gaume accumule les vies avec une facilité déconcertante. Son album Quand j’étais sur terre , en français, confirme une pop lumineuse et universelle.

21h30 Lagon | Pop Soul / Funk

Trio nantais fondé en 2019, Lagon distille une soul groovy aux influences folk, funk et surf Neil Young, Vulfpeck, Shuggie Otis. Leur premier EP, produit par le guitariste de HER, a confirmé leur singularité. Un groove enveloppant et solaire, parfait pour une soirée d’été sur les quais.

Le bar de La Cale est ouvert les soirs de concerts de 18h à 22h. .

Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

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English :

The evenings at La Cale include concerts, an open-air cinema, a bar and a snack bar.

L’événement LA CALE SOIREE MUSICALE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne