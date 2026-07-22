LA CANDIDATE PANIQUE AU MINISTÈRE 2 Palais des Congrès Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

LA CANDIDATE PANIQUE AU MINISTÈRE 2

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 36 – 36 – 44

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 20:29:00

fin : 2027-04-01

Date(s) :

2027-04-01

Au Palais des Congrès, Votez pour elle !

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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Palais des Congr%E8s, Vote for her!

L’événement LA CANDIDATE PANIQUE AU MINISTÈRE 2 Perpignan a été mis à jour le 2026-07-17 par PERPIGNAN TOURISME