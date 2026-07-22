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LA CANDIDATE PANIQUE AU MINISTÈRE 2 Palais des Congrès Perpignan

jeudi 1 avril 2027 · Palais des Congrès · Perpignan

LA CANDIDATE PANIQUE AU MINISTÈRE 2 Palais des Congrès Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 1 avril 2027
Fin
jeudi 1 avril 2027
Heure de début
20:29:00
Lieu
Palais des Congrès
Adresse
Auditorium Charles Trénet
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
36 36 44 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

LA CANDIDATE PANIQUE AU MINISTÈRE 2

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 36 – 36 – 44

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 20:29:00
fin : 2027-04-01

Date(s) :
2027-04-01

Au Palais des Congrès, Votez pour elle !
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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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At the Palais des Congr%E8s, Vote for her!

L’événement LA CANDIDATE PANIQUE AU MINISTÈRE 2 Perpignan a été mis à jour le 2026-07-17 par PERPIGNAN TOURISME

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