La chambre de l’écrivain Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

La chambre de l’écrivain

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 20:00:00

fin : 2026-12-16 22:10:00

Date(s) :

2026-12-16 2026-12-17

Tout public

La chambre de l’écrivain

Texte, mise en scène et scénographie Marc Lainé

Après Nos paysages mineurs et En finir avec leur histoire présentés à la Comédie, ce geste théâtral autobiographique explore les échos de Mai 68 et l’héritage porté par la génération née des baby-boomers.

Martin Langlois, metteur en scène, crée un spectacle consacré à la vie de ses parents et à l’échec de leur couple hanté par les antagonismes de classe. Liliane, sa mère, vit mal la nouvelle appropriation de son histoire par son fils. Cinquante-ans plus tôt, Paul, son ex-mari, s’était déjà inspiré de sa relation amoureuse avec elle pour écrire un livre, prix Renaudot 1971. Préoccupé par ces tensions familiales, Martin traverse une crise existentielle. Son dialogue avec Noémie, jeune technicienne, est l’occasion d’interroger l’engagement politique, le patriarcat et le rôle de la création artistique. Avec caméras et musique jouée sur scène, Marc Lainé, lui-même mis en abîme, crée un spectacle à la croisée du théâtre et du cinéma, entre intime et grande Histoire.

Parole du metteur en scène et scénographe

En écrivant sur soi, on cherche à se décrire avec précision et sincérité, mais simultanément, dans un même mouvement, on fait de soi-même un personnage de fiction. Marc Lainé

Dates

Mercredi 16 décembre 20h

Jeudi 17 décembre 20h

Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 15 ans

Durée 2h10 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : La chambre de l’écrivain

L’événement La chambre de l’écrivain Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne