La Chansonnerie des cuivres Kiosque du square Elie Wiesel Paris

Le quintette de cuivres Q5 vous invite à un voyage musical cuivré pour fêter le printemps, le dimanche 24 mai 2026, à 14h30, au kiosque du square Elie Wiesel.

Assez méconnu du grand public, généralement plus habitué aux harmonies ou aux fanfares, le quintette de cuivre est pourtant une formation reine en musique de chambre classique. Au même titre que son cousin lointain le quatuor à cordes, cette formation est réputée pour être « parfaite » tant par sa tessiture, son timbre et son équilibre. Le quintette de cuivre est généralement constitué de deux trompettes, un cor d’harmonie, un trombone et un tuba.

Q5 souhaite rendre accessible la musique classique au plus grand nombre. Ainsi, leur répertoire permet à leur public d’aborder la musique classique occidentale dite savante (Mozart, Bach, Lully, …). Néanmoins, l’inclusion de morceaux “grands publics” dans son répertoire – musique traditionnelle, musique de film, reprises, etc. – permet d’élargir l’audience et de sensibiliser plus de personnes, y compris celles non habituées à la musique dite classique. Ce jeune ensemble international, né en 2019 à Floresti en Roumanie, est composé de :

Lucas Brizzi : trompette

Hugues Taormina : trompette

Aurélie Verdon : cor

Yves Laborde : trombone

Charlotte Grillot : tuba

La Chansonnerie des cuivres

kiosque du square Elie Wiesel, 64 Rue de Bretagne, 75003 Paris.

Métro 9, 5, 8, 3 : République

Concert gratuit

Concert de musique classique (et pas que!) du quintette de cuivres Q5

Le dimanche 24 mai 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T14:30:00+02:00_2026-05-24T15:30:00+02:00

Kiosque du square Elie Wiesel 64 Rue de Bretagne 75003 Kiosque du squareParis

+33661195805 https://www.facebook.com/q5brassquintet/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/q5brassquintet/?locale=fr_FR



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