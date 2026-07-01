La chapelle du Sacré-Coeur en musique, Chapelle du Sacré Coeur, Aix-en-Provence

Informations pratiques

La chapelle du Sacré-Coeur en musique 19 et 20 septembre Chapelle du Sacré Coeur Bouches-du-Rhône

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la Chapelle du Sacré-Coeur au son de son orgue romantique joué lors d’intermèdes musicaux par les élèves de la classe d’orgue de Monsieur jean-Pierre ROLLAND (Partenariat avec le Conservatoire Darius Milhaud).

Chapelle du Sacré Coeur Rue de La Cépède13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13626 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/share/1CVTYyjaW4/?mibextid=wwXIfr La Chapelle du Sacré-Coeur et une chapelle privée et n’est ouverte qu’à l’occasion des journées du patrimoine. L’orgue recemment relevé sera joué à cette occasion. transports en commun et parkings à proximité

Venez découvrir la Chapelle du Sacré-Coeur au son de son orgue romantique joué pour des intermèdes musicaux par les élèves de la classe d’orgue de Monsieur jean-Pierre ROLLAND du Conservatoire Darius…

©Marie-GabriellePETIT