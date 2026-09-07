La chapelle du Saint-Sang, La chapelle du Saint-Sang, Boulogne-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · La chapelle du Saint-Sang · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
La chapelle du Saint-Sang 19 et 20 septembre La chapelle du Saint-Sang Pas-de-Calais
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
La Chapelle commémore la réception de la relique du sang du Christ envoyée de Jérusalem par le chevalier Godefroy de Bouillon à Boulogne-sur-Mer. Découvrez son histoire, son architecture et les vitraux.
Visite libre ou accompagnée
La chapelle du Saint-Sang 55 avenue Kennedy Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visitez une chapelle unique à Boulogne-sur-Mer JEP journées du patrimoine
Ville de Boulogne-sur-Mer
À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)
- Caudevelle : Mêmes lieux, Nouveaux regards,, École Municipale d’Art, Boulogne-sur-Mer 10 septembre 2026
- Opale Classic Cars Boulogne-sur-Mer 12 septembre 2026
- 30ème Circuit Historique de la Côte d’Opale Boulogne-sur-Mer 12 septembre 2026
- 31e Fête de la Beurière, Maison de la Beurière, Boulogne-sur-Mer 12 septembre 2026
- HAÏKU(S) In Situ – Promenade Poétique, Centre Social Ferme Beaurepaire, Boulogne-sur-Mer 13 septembre 2026