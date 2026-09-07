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La chapelle du Saint-Sang, La chapelle du Saint-Sang, Boulogne-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · La chapelle du Saint-Sang · Boulogne-sur-Mer

La chapelle du Saint-Sang, La chapelle du Saint-Sang, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La chapelle du Saint-Sang
Adresse
55 avenue Kennedy Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
entrée libre

La chapelle du Saint-Sang 19 et 20 septembre La chapelle du Saint-Sang Pas-de-Calais

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La Chapelle commémore la réception de la relique du sang du Christ envoyée de Jérusalem par le chevalier Godefroy de Bouillon à Boulogne-sur-Mer. Découvrez son histoire, son architecture et les vitraux.
Visite libre ou accompagnée

La chapelle du Saint-Sang 55 avenue Kennedy Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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