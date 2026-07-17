LA CHAPELLE SAINT FRANCOIS, Chapelle Saint François, Laval
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint François · Laval
Informations pratiques
LA CHAPELLE SAINT FRANCOIS 19 et 20 septembre Chapelle Saint François Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Chapelle de style néo-roman construite en 1899, cet édifice, qui abrite les locaux du Secours Catholique, renferme de superbes vitraux signés Alleaume.
Chapelle Saint François 6 rue du Docteur Ferron Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire
Chapelle de style néo-roman construite en 1899, cet édifice, qui abrite les locaux du Secours Catholique, renferme de superbes vitraux signés Alleaume.
© Stéphane Hiland
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