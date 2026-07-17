LA CHAPELLE SAINT FRANCOIS, Chapelle Saint François, Laval

Informations pratiques

LA CHAPELLE SAINT FRANCOIS 19 et 20 septembre Chapelle Saint François Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chapelle de style néo-roman construite en 1899, cet édifice, qui abrite les locaux du Secours Catholique, renferme de superbes vitraux signés Alleaume.

Chapelle Saint François 6 rue du Docteur Ferron Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire

Chapelle de style néo-roman construite en 1899, cet édifice, qui abrite les locaux du Secours Catholique, renferme de superbes vitraux signés Alleaume.

© Stéphane Hiland