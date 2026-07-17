La chapelle Saint-Louis de l’École militaire de Paris, École militaire, Paris

Informations pratiques

La chapelle Saint-Louis de l’École militaire de Paris 19 et 20 septembre École militaire Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dédiée à Saint Louis, la chapelle de l’École militaire présente une collection unique de neuf toiles géantes (dont certaines actuellement en restauration) retraçant la vie de Louis IX. L’autel, dont la décoration est due à Caffieri, prend la forme d’un tombeau. La grille de communion a été réalisée par Fayet.

Le jeune Napoléon Bonaparte reçut dans cette chapelle le sacrement de la confirmation en 1785. Ouverte au culte jusqu’à la Révolution, elle servit ensuite d’entrepôt et ne fut rendue à son usage normal qu’en 1951 Le pape Jean-Paul II est venu y prier le 2 juin 1980 lors de sa première visite en France. On peut encore y voir le prie-Dieu sur lequel il s’agenouilla.

A noter : récital de la choeur de la chapelle à 15h le dimanche uniquement.

École militaire 1 place Joffre 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France Louis XV, à l’instigation des frères Paris et de Mme de Pompadour, jeta son dévolu sur la plaine de Grenelle ancienne garenne, qui relevait pour partie de l’abbaye Sainte-Geneviève et pour partie de l’Hôtel des Invalides afin de créer une école militaire. Ange-Jacques Gabriel fut choisi pour concevoir et assurer la réalisation des bâtiments. En 1773, l’œuvre était accomplie. La cour royale est encadrée de portiques à colonnes doriques au rez-de-chaussée et ioniques à l’étage. Le corps central ou château la domine sans ostentation, orné de colonnes corinthiennes colossales et surmonté d’un dôme quadrangulaire. En 1780, l’architecte Gabriel étant âgé de 82 ans, on lui adjoint l’architecte Boullée, puis l’architecte Théodore Brongniart qui achève les travaux et termine en particulier les pavillons latéraux du château. En 1787, l’École fut définitivement fermée. Ses locaux furent affectés à l’Hôtel-Dieu. La Révolution y établit tout d’abord un dépôt de farine et des moulins à bras, ce qui lui valut d’être envahie, en août 1792, par la foule. Puis le Comité de Salut Public en fit une caserne, destination qu’elle a gardé aujourd’hui. Le Second Empire y a édifié deux pavillons affectés à l’Artillerie et à la Cavalerie. Metro ligne 8 École militaire / Bus 82, 92, 80, 28, 87.

Visite libre de la chapelle Saint-Louis

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