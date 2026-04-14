LA CHAPELLE SAINT-NICOLAS DE L’HÔTEL-DIEU, chapelle Saint-Nicolas de l’Hôtel-Dieu, Montreuil-sur-Mer

LA CHAPELLE SAINT-NICOLAS DE L’HÔTEL-DIEU 25 et 26 avril chapelle Saint-Nicolas de l’Hôtel-Dieu Pas-de-Calais

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

chapelle Saint-Nicolas de l’Hôtel-Dieu place Gambetta 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez découvrir ce joyau de l’architecture néogothique visite architecture religieuse

Manon Herdier