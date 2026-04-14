LA CHAPELLE SAINT-NICOLAS DE L’HÔTEL-DIEU, chapelle Saint-Nicolas de l’Hôtel-Dieu, Montreuil-sur-Mer
LA CHAPELLE SAINT-NICOLAS DE L’HÔTEL-DIEU, chapelle Saint-Nicolas de l’Hôtel-Dieu, Montreuil-sur-Mer samedi 25 avril 2026.
LA CHAPELLE SAINT-NICOLAS DE L’HÔTEL-DIEU 25 et 26 avril chapelle Saint-Nicolas de l’Hôtel-Dieu Pas-de-Calais
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00
chapelle Saint-Nicolas de l’Hôtel-Dieu place Gambetta 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez découvrir ce joyau de l’architecture néogothique visite architecture religieuse
Manon Herdier
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