La Chapelle Sainte-Radegonde, Chapelle Sainte-Radegonde, Chinon

Informations pratiques

La Chapelle Sainte-Radegonde 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Radegonde Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chapelle semi-troglodytique nichée à flanc de coteau que l’histoire, de l’Antiquité à nos jours, a marquée de vestiges remarquables, nimbés de légendes. Découvrez le puits miraculeux creusé dans la roche, le jardin paisible de l’ermite Jean, la fresque dite de « la Chasse Royale », les vies tumultueuses de Sainte-Radegonde, reine des Francs, et de la reine Aliénor d’Aquitaine, ainsi que le quotidien des habitants du coteau à l’époque contemporaine.

Chapelle Sainte-Radegonde 3T Rue du Coteau Sainte-Radegonde, 37500 Chinon, France Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Chapelle mi-construite, mi-troglodyte avec habitat attenant. Selon la tradition, vivait à cet endroit un ermite venu de Grande-Bretagne, et dénommé Saint-Jean de Chinon. Sa renommée fut si grande qu’il attira l’attention de la reine Radégonde qui vint le visiter. La chapelle se compose de deux nefs, dont l’une sous le roc, toutes deux se terminant par un sanctuaire en cul de four. Des peintures murales ont été trouvées dans la partie troglodytique, dans la partie nord-ouest de la nef. Elles représentent une chasse composée de cinq personnages à cheval. D’autres fresques existent, dans le cul de four de l’abside de la nef en roc, recouvertes au XIXe siècle. L’ensemble a été restauré en 1879 par l’architecte Daviau et le peintre Grandin.

Chapelle semi-troglodytique nichée à flanc de coteau que l’histoire, de l’Antiquité à nos jours, a marquée de vestiges remarquables, nimbés de légendes.

© Ville de Chinon