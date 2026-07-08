La Charité en fête ! Quai Clemenceau La Charité-sur-Loire
lundi 13 juillet 2026 · Quai Clemenceau · La Charité-sur-Loire
Informations pratiques
La Charité-sur-Loire
La Charité en fête !
Quai Clemenceau Bords de Loire La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-14 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
La Charité-en-Fête un 13 juillet festif entre Quai Clémenceau et Place du Général de Gaulle
Le lundi 13 juillet, La Charité en fête investit deux lieux emblématiques de la ville pour proposer un programme riche en animations gratuites, ouvert à tous.
Quai Clémenceau (10h-17h)
Profitez d’une journée d’animations gratuites pour petits et grands activités sportives, ateliers, chasse aux trésors, randonnée, exposition, jeux, goûter offert aux enfants… Sans oublier les buvettes et le snack pour se restaurer tout au long de la journée.
Place du Général de Gaulle (à partir de 19h)
Retrouvez-vous autour des espaces restauration et buvettes avant une soirée rythmée par les déambulations musicales, le concert de l’Orchestre d’Harmonie Charitois, le défilé lumineux des enfants, la descente aux flambeaux jusqu’au quai Clémenceau.
A 23h, le traditionnel feu d’artifice sur le quai Clémenceau puis, retour à la Place du Général de Gaulle pour la soirée dansante avec DJ Zebra jusqu’à 2h !
Une journée placée sous le signe de la fraternité, du partage et de la convivialité, à vivre en famille ou entre amis.
PROGRAMME COMPLET
?? Quai Clémenceau
10h-17h
• Coin lecture par la bibliothèque
• Initiation rugby par USC Rugby
• Exposition animée sur le 14 juillet par Bertrand Tièche
• Caravane du sport de l’Adess 58
10h30-12h Randonnée en bord de Loire
11h-12h initiation et improvisation théâtrale par Artizèbres
14h-17h
• Chasse aux trésors par la ludothèque de La Pépinière
• Atelier marionnettes par Menegua- Victor Ordonez
• Stand prévention inondation par Etablissement Public Loire
• Initiation basket par USC Basket
16h goûter offert aux enfants par la municipalité
Buvette et restauration sur place en après-midi et soirée (USC Football et USC Basket)
??Place de Général de Gaulle
A partir de 19h buvettes et restauration sur la place (Comité du Comice, USC Natation et Le Camignon)
20h30 déambulation musicale par la Batucada Les Niévrosés (des Clairs Bassins jusqu’à la Place G. de Gaulle)
21h concert de l’Orchestre d’Harmonie Charitois sur la place
22h défilé lumineux par les enfants en musique (de la place au quai Clémenceau) distribution des bâtons lumineux à 21h45
?? Quai Clémenceau
22h45 descente aux flambeaux par l’USC Canoë-kayak
23h feu d’artifice
23h15 déambulation musicale (du quai Clémenceau à la Place du G. de Gaulle)
??Place de Général de Gaulle
23h30-02h soirée DJ par DJ Zebra .
Quai Clemenceau Bords de Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté evenement@lacharitesurloire.fr
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English : La Charité en fête !
L’événement La Charité en fête ! La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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