Stage Dessiner avec le cerveau droit outils de développement du regard Galerie du Pont La Charité-sur-Loire

Dessiner autrement et surtout regarder autrement !

Expérimentations de différentes techniques permettant d’apprendre à regarder différemment ce qui nous entoure.

Basées sur la méthode de Betty Edwards, ces techniques permettent de lever les inhibitions qui brident la créativité et le plaisir du dessin.

Développer le sens de l’observation et de la restitution en simplifiant et en décomposant les éléments complexes qui nous bloquent lorsque l’on veut dessiner de façon réaliste.

C’est une voie d’exploration fascinante qui permet d’être absorbé par le dessin sans vivre la tension liée aux objectifs et attentes habituels.

Une approche qui libère tout en donnant des outils pour dessiner mieux. Les résultats sont impressionnants !

Matériel à prévoir

– crayons graphites 2B et 6B

– gomme

– taille crayon

– feutre noir mine très fine

Matériel fourni

– papier

– fusain

– divers matériels d’expérimentation

Max 7 personnes

Possibilité hébergement sur place (gîte 3 couchages) renseignements sur demande .

Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58 charlotteatelierlefusain@gmail.com

