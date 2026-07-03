La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier, La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier 15 juin – 19 septembre 2027 La Chartreuse Gard

tarifs et horaires du monument (www.chartreuse.org)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-15T09:30:00+02:00 – 2027-06-15T18:30:00+02:00

Fin : 2027-09-19T09:30:00+02:00 – 2027-09-19T18:30:00+02:00

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.

La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier

Avant les films et la reconnaissance internationale, Alain Cavalier était déjà ce regard rare, sensible et profondément humain, captant appareil en main les visages et les fragiles éclats du quotidien.

En 1953, alors âgé d’une vingtaine d’années, le jeune Alain Cavalier photographie la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, encore habitée par une population modeste et souvent marginalisée. Autour du cloître Saint-Jean, véritable place de ce « village dans le village », il saisit les jeux des enfants, les scènes de voisinage et les gestes simples de la vie quotidienne avec une attention déjà profondément cinématographique.

Dans ces images se révèle déjà celui qui deviendra un immense réalisateur : une même tendresse pour les êtres, une même proximité avec ses sujets, une même manière de capter l’éphémère comme pour le sauver de l’oubli.

Réelle ou rêvée ? Passée ou éternelle ? Cette Chartreuse s’anime sous nos yeux dans une exposition exceptionnelle, témoignage poétique d’un moment très particulier de son histoire et des premiers élans d’un artiste majeur.

Présentée une première fois en 2023, l’exposition revient en 2027 dans une version enrichie et augmentée, avec la découverte et la présentation de photographies inédites jamais exposées jusqu’alors. Ces nouvelles images prolongent le regard sensible d’Alain Cavalier et offrent une immersion encore plus profonde dans la mémoire vivante de la Chartreuse.

La Chartreuse 58 rue de la république, 30400 Villeneuve-lès-Avignon 30404 Gard Occitanie

La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier

©Alex Nollet – La Chartreuse 2023