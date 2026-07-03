La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier, La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon
mardi 6 juillet 2027 · La Chartreuse · Villeneuve-lès-Avignon
Informations pratiques
La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier 6 juillet – 24 août 2027, les mardis La Chartreuse Gard
à partir de 2 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-06T10:30:00+02:00 – 2027-07-06T11:30:00+02:00
Fin : 2027-08-24T10:30:00+02:00 – 2027-08-24T11:30:00+02:00
Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.
Tous les mardis, découvrez l’exposition La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier lors d’une visite commentée ouverte à toutes et tous. Amateurs éclairés de la Chartreuse, passionnés de photographie ou simples curieux, laissez-vous guider à travers ce témoignage sensible et rare du regard naissant de Alain Cavalier sur la vie quotidienne à la Chartreuse en 1953.
La Chartreuse 58 rue de la république, 30400 Villeneuve-lès-Avignon 30404 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0490152424 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chartreuse.org »}]
Tous les mardis, découvrez l’exposition La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier lors d’une visite commentée ouverte à toutes et tous. Amateurs éclairés de la Chartreuse, passionnés de photographie…
©Alex Nollet – La Chartreuse
À voir aussi à Villeneuve-lès-Avignon (Gard)
- TEEN PLAY, La Chartreuse, Villeneuve Les Avignon, Villeneuve-lès-Avignon 7 juillet 2026
- TOTEM, Cloître de la Collégiale – Villeneuve lez Avignon, Villeneuve-lès-Avignon 7 juillet 2026
- 200 ans de photos à Villeneuve lez Avignon : regards sur le Fort Saint-André, Fort Saint-André, Villeneuve-lès-Avignon 1 mars 2027
- Jeu-enquête: A la recherche du cliché disparu, La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon 7 avril 2027
- Cycle projections films Alain Cavalier, La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon 20 mai 2027