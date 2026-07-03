La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier, La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier 6 juillet – 24 août 2027, les mardis La Chartreuse Gard

à partir de 2 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-06T10:30:00+02:00 – 2027-07-06T11:30:00+02:00

Fin : 2027-08-24T10:30:00+02:00 – 2027-08-24T11:30:00+02:00

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.

Tous les mardis, découvrez l’exposition La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier lors d’une visite commentée ouverte à toutes et tous. Amateurs éclairés de la Chartreuse, passionnés de photographie ou simples curieux, laissez-vous guider à travers ce témoignage sensible et rare du regard naissant de Alain Cavalier sur la vie quotidienne à la Chartreuse en 1953.

La Chartreuse 58 rue de la république, 30400 Villeneuve-lès-Avignon 30404 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0490152424 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chartreuse.org »}]

Tous les mardis, découvrez l’exposition La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier lors d’une visite commentée ouverte à toutes et tous. Amateurs éclairés de la Chartreuse, passionnés de photographie…

©Alex Nollet – La Chartreuse