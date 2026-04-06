LA CHICA (Trio) GILDAA (Solo) 6MIC – LE CLUB Aix En Provence
LA CHICA (Trio) GILDAA (Solo) 6MIC – LE CLUB Aix En Provence jeudi 22 octobre 2026.
LA CHICA (Trio) GILDAA (Solo) Début : 2026-10-22 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
6MIC – LE CLUB 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13
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