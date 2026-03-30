La chorale de meufs invite les Kids ! Espace Saint Michel PARIS

La chorale de meufs est une chorale participative et sans engagement. Régulièrement nous proposons une spéciale Kids pour partager un moment mère/enfant autour de chansons que les enfants adorent. Il suffit de prendre un billet et d’écouter la playlist avant de venir. Ensuite c’est que du plaisir. Vous êtes accompagné par un chef de choeur au top.

La chorale de meufs est une chorale participative et sans engagement. Régulièrement nous proposons une spéciale Kids pour partager un moment mère/enfant autour de chansons que les enfants adorent.

Le mercredi 22 avril 2026

de 15h00 à 16h30

payant

Prenez un billet pour la spéciale Kids du 22 avril

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-22T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T15:00:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00

Espace Saint Michel 3 place Saint Jean 75017 PARIS

https://www.billetweb.fr/la-chorale-de-meufs-speciale-kids1 tlm@peutchanter.fr



Afficher la carte du lieu Espace Saint Michel et trouvez le meilleur itinéraire

