La chorale VALLKYRIE de VALLAN Eglise Toucy

Toucy

La chorale VALLKYRIE de VALLAN

Eglise 1 Rue de l’Église Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 19:15:00

Date(s) :

2026-06-20

La chorale VALLKYRIE de VALLAN sous la direction de Barbara LEULIER vient chanter à l’Eglise Saint Pierre de TOUCY le Samedi 20 Juin à 18h. Au profit de LACIM TOUCY, association de solidarité internationale qui mène des actions dans 3 pats d’Afrique: Burkina Faso, Sénégal et Madagascar pour les aider dans leur propre développement.

Participation libre. .

Eglise 1 Rue de l’Église Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 10 89 marieannemartire@free.fr

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English : La chorale VALLKYRIE de VALLAN

L’événement La chorale VALLKYRIE de VALLAN Toucy a été mis à jour le 2026-06-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !