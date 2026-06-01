La chorale VALLKYRIE de VALLAN Eglise Toucy
La chorale VALLKYRIE de VALLAN Eglise Toucy samedi 20 juin 2026.
Toucy
La chorale VALLKYRIE de VALLAN
Eglise 1 Rue de l’Église Toucy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 19:15:00
Date(s) :
2026-06-20
La chorale VALLKYRIE de VALLAN sous la direction de Barbara LEULIER vient chanter à l’Eglise Saint Pierre de TOUCY le Samedi 20 Juin à 18h. Au profit de LACIM TOUCY, association de solidarité internationale qui mène des actions dans 3 pats d’Afrique: Burkina Faso, Sénégal et Madagascar pour les aider dans leur propre développement.
Participation libre. .
Eglise 1 Rue de l’Église Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 10 89 marieannemartire@free.fr
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English : La chorale VALLKYRIE de VALLAN
L’événement La chorale VALLKYRIE de VALLAN Toucy a été mis à jour le 2026-06-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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