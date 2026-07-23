La chute de la Maison Usher À LA FOLIE THEATRE PARIS
jeudi 27 août 2026 · À LA FOLIE THEATRE · PARIS
Informations pratiques
Pris au piège par
une tempête qui l’empêche de poursuivre sa route, Williamn’a d’autre choix que
de se réfugier dans la sinistrement célèbre Maison Usher. Habitée par Roderick
et Madeline Usher, derniers descendants de leur famille et tous deux victimes
d’un mal mystérieux.
Mais à peine
arrivé, les événements deviennent troublants et le comportement de Roderick
étrange. Un lourd secret semble attaché à cette famille. Confronté à la
terrible vérité, William doit agir. Mais que peut-il faire dans un lieu où tout
jusqu’à la maison elle-même lui semble hostile ?
Presse :
Je n’ai qu’une vie : « Une conviction hypnotique. »
Froggy’s Delight : « Frissons garantis ! »
Blog de phaco : « Un bel hommage au texte de Poe. »
Face à la terrible vérité qui sommeille entre ces murs, William n’a d’autres choix que d’affronter la Maison Usher. Oserez-vous en franchir le seuil ?
Du jeudi 27 août 2026 au dimanche 08 novembre 2026 :
samedi, dimanche
de 18h00 à 19h10
jeudi
de 19h30 à 20h40
payant
Tarif plein : 26€
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, habitants du 11ème, groupe dès 6 personnes) : 20€
Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-27T22:30:00+02:00
fin : 2026-11-08T20:10:00+01:00
Date(s) : 2026-08-27T19:30:00+02:00_2026-08-27T20:40:00+02:00;2026-08-29T18:00:00+02:00_2026-08-29T19:10:00+02:00;2026-08-30T18:00:00+02:00_2026-08-30T19:10:00+02:00;2026-09-03T19:30:00+02:00_2026-09-03T20:40:00+02:00;2026-09-05T18:00:00+02:00_2026-09-05T19:10:00+02:00;2026-09-06T18:00:00+02:00_2026-09-06T19:10:00+02:00;2026-09-10T19:30:00+02:00_2026-09-10T20:40:00+02:00;2026-09-12T18:00:00+02:00_2026-09-12T19:10:00+02:00;2026-09-13T18:00:00+02:00_2026-09-13T19:10:00+02:00;2026-09-17T19:30:00+02:00_2026-09-17T20:40:00+02:00;2026-09-19T18:00:00+02:00_2026-09-19T19:10:00+02:00;2026-09-20T18:00:00+02:00_2026-09-20T19:10:00+02:00;2026-09-24T19:30:00+02:00_2026-09-24T20:40:00+02:00;2026-09-26T18:00:00+02:00_2026-09-26T19:10:00+02:00;2026-09-27T18:00:00+02:00_2026-09-27T19:10:00+02:00;2026-10-01T19:30:00+02:00_2026-10-01T20:40:00+02:00;2026-10-03T18:00:00+02:00_2026-10-03T19:10:00+02:00;2026-10-04T18:00:00+02:00_2026-10-04T19:10:00+02:00;2026-10-08T19:30:00+02:00_2026-10-08T20:40:00+02:00;2026-10-10T18:00:00+02:00_2026-10-10T19:10:00+02:00;2026-10-11T18:00:00+02:00_2026-10-11T19:10:00+02:00;2026-10-15T19:30:00+02:00_2026-10-15T20:40:00+02:00;2026-10-17T18:00:00+02:00_2026-10-17T19:10:00+02:00;2026-10-18T18:00:00+02:00_2026-10-18T19:10:00+02:00;2026-10-22T19:30:00+02:00_2026-10-22T20:40:00+02:00;2026-10-24T18:00:00+02:00_2026-10-24T19:10:00+02:00;2026-10-25T18:00:00+02:00_2026-10-25T19:10:00+02:00;2026-10-29T19:30:00+02:00_2026-10-29T20:40:00+02:00;2026-10-31T18:00:00+02:00_2026-10-31T19:10:00+02:00;2026-11-01T18:00:00+02:00_2026-11-01T19:10:00+02:00;2026-11-05T19:30:00+02:00_2026-11-05T20:40:00+02:00;2026-11-07T18:00:00+02:00_2026-11-07T19:10:00+02:00;2026-11-08T18:00:00+02:00_2026-11-08T19:10:00+02:00
À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS
https://folietheatre.com/spectacles/la-chute-de-la-maison-usher/ +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/
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