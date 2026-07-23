La chute de la Maison Usher À LA FOLIE THEATRE PARIS

Informations pratiques

Pris au piège par

une tempête qui l’empêche de poursuivre sa route, Williamn’a d’autre choix que

de se réfugier dans la sinistrement célèbre Maison Usher. Habitée par Roderick

et Madeline Usher, derniers descendants de leur famille et tous deux victimes

d’un mal mystérieux.

Mais à peine

arrivé, les événements deviennent troublants et le comportement de Roderick

étrange. Un lourd secret semble attaché à cette famille. Confronté à la

terrible vérité, William doit agir. Mais que peut-il faire dans un lieu où tout

jusqu’à la maison elle-même lui semble hostile ?

Presse :

Je n’ai qu’une vie : « Une conviction hypnotique. »

Froggy’s Delight : « Frissons garantis ! »

Blog de phaco : « Un bel hommage au texte de Poe. »

Face à la terrible vérité qui sommeille entre ces murs, William n’a d’autres choix que d’affronter la Maison Usher. Oserez-vous en franchir le seuil ?

Du jeudi 27 août 2026 au dimanche 08 novembre 2026 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 19h10

jeudi

de 19h30 à 20h40

payant

Tarif plein : 26€

Tarif réduit (demandeurs d’emploi, habitants du 11ème, groupe dès 6 personnes) : 20€

Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-27T22:30:00+02:00

fin : 2026-11-08T20:10:00+01:00

Date(s) : 2026-08-27T19:30:00+02:00_2026-08-27T20:40:00+02:00;2026-08-29T18:00:00+02:00_2026-08-29T19:10:00+02:00;2026-08-30T18:00:00+02:00_2026-08-30T19:10:00+02:00;2026-09-03T19:30:00+02:00_2026-09-03T20:40:00+02:00;2026-09-05T18:00:00+02:00_2026-09-05T19:10:00+02:00;2026-09-06T18:00:00+02:00_2026-09-06T19:10:00+02:00;2026-09-10T19:30:00+02:00_2026-09-10T20:40:00+02:00;2026-09-12T18:00:00+02:00_2026-09-12T19:10:00+02:00;2026-09-13T18:00:00+02:00_2026-09-13T19:10:00+02:00;2026-09-17T19:30:00+02:00_2026-09-17T20:40:00+02:00;2026-09-19T18:00:00+02:00_2026-09-19T19:10:00+02:00;2026-09-20T18:00:00+02:00_2026-09-20T19:10:00+02:00;2026-09-24T19:30:00+02:00_2026-09-24T20:40:00+02:00;2026-09-26T18:00:00+02:00_2026-09-26T19:10:00+02:00;2026-09-27T18:00:00+02:00_2026-09-27T19:10:00+02:00;2026-10-01T19:30:00+02:00_2026-10-01T20:40:00+02:00;2026-10-03T18:00:00+02:00_2026-10-03T19:10:00+02:00;2026-10-04T18:00:00+02:00_2026-10-04T19:10:00+02:00;2026-10-08T19:30:00+02:00_2026-10-08T20:40:00+02:00;2026-10-10T18:00:00+02:00_2026-10-10T19:10:00+02:00;2026-10-11T18:00:00+02:00_2026-10-11T19:10:00+02:00;2026-10-15T19:30:00+02:00_2026-10-15T20:40:00+02:00;2026-10-17T18:00:00+02:00_2026-10-17T19:10:00+02:00;2026-10-18T18:00:00+02:00_2026-10-18T19:10:00+02:00;2026-10-22T19:30:00+02:00_2026-10-22T20:40:00+02:00;2026-10-24T18:00:00+02:00_2026-10-24T19:10:00+02:00;2026-10-25T18:00:00+02:00_2026-10-25T19:10:00+02:00;2026-10-29T19:30:00+02:00_2026-10-29T20:40:00+02:00;2026-10-31T18:00:00+02:00_2026-10-31T19:10:00+02:00;2026-11-01T18:00:00+02:00_2026-11-01T19:10:00+02:00;2026-11-05T19:30:00+02:00_2026-11-05T20:40:00+02:00;2026-11-07T18:00:00+02:00_2026-11-07T19:10:00+02:00;2026-11-08T18:00:00+02:00_2026-11-08T19:10:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS

https://folietheatre.com/spectacles/la-chute-de-la-maison-usher/ +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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