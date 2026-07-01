La Cigüe, le bal Bruère-Allichamps
samedi 18 juillet 2026 · Bruère-Allichamps
Informations pratiques
Bruère-Allichamps
La Cigüe, le bal
Noirlac Bruère-Allichamps Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Bal des émotions, La Ciguë prend ses racines dans les chapelles abandonnées du Berry et revisite les danses folkloriques. Entre chants atemporels et bourrées endiablées, les cordes et les peaux réveillent l’âme des mauvaises graines.
Inspirés par leur terre natale, Chloé et Étienne revisitent avec La Ciguë les danses folkloriques du Berry, alliant violon, chant, batterie, machines et une énergie brute. Dans ce bal païen à l’âme organique, les chants atemporels s’enracinent dans la lourdeur des peaux, les cordes s’élèvent, les effets se multiplient et distordent l’acoustique pour emporter le public dans une transe joyeuse et libératrice.
Œuvre de poches d’église abandonnées ou de chapelles oubliées, La Ciguë devient une fête des émotions — un lieu et un moment où tout remue, vibre, s’éveille.
Événement coproduit avec Bourges 2028 6 .
Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bal des Émotions: La Cigué draws its inspiration from the abandoned chapels of Berry and puts a new spin on folk dances. Between timeless songs and wild dances, the strings and drums awaken the spirit of the troublemakers.
L’événement La Cigüe, le bal Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-07-03 par BERRY
À voir aussi à Bruère-Allichamps (Cher)
- Initiation au tissage végétal Bruère-Allichamps 12 juillet 2026
- Emprunte d’insecte Bruère-Allichamps 13 juillet 2026
- Tournicoti Tournicoton… à en perdre la boussole ! Bruère-Allichamps 14 juillet 2026
- Le bocage de Noirlac en canoë Bruère-Allichamps 16 juillet 2026
- Festival des Cabanes Bruère-Allichamps 17 juillet 2026