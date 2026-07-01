Informations pratiques

Bruère-Allichamps

La Cigüe, le bal

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Bal des émotions, La Ciguë prend ses racines dans les chapelles abandonnées du Berry et revisite les danses folkloriques. Entre chants atemporels et bourrées endiablées, les cordes et les peaux réveillent l’âme des mauvaises graines.

Inspirés par leur terre natale, Chloé et Étienne revisitent avec La Ciguë les danses folkloriques du Berry, alliant violon, chant, batterie, machines et une énergie brute. Dans ce bal païen à l’âme organique, les chants atemporels s’enracinent dans la lourdeur des peaux, les cordes s’élèvent, les effets se multiplient et distordent l’acoustique pour emporter le public dans une transe joyeuse et libératrice.

Œuvre de poches d’église abandonnées ou de chapelles oubliées, La Ciguë devient une fête des émotions — un lieu et un moment où tout remue, vibre, s’éveille.

Événement coproduit avec Bourges 2028 6 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Bal des Émotions: La Cigué draws its inspiration from the abandoned chapels of Berry and puts a new spin on folk dances. Between timeless songs and wild dances, the strings and drums awaken the spirit of the troublemakers.

L’événement La Cigüe, le bal Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-07-03 par BERRY