La circulation des modes entre France et Espagne au XVIIe siècle : entre rivalité et fascination, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau

La circulation des modes entre France et Espagne au XVIIe siècle : entre rivalité et fascination Samedi 6 juin, 11h00 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

À travers l’étude croisée des échanges vestimentaires entre la France et l’Espagne du XVIIe siècle, cette communication explore comment la mode devient un langage politique révélateur des rapports de pouvoir et d’une ambivalence faite d’admiration et de rivalité. Mariages princiers, missions diplomatiques et commerce furent autant de voies de circulation des étoffes, des formes et des imaginaires, où le vêtement traduisait la fascination réciproque et la construction de l’« autre ».

Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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