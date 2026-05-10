La Citadelle imprenable, Citadelle de Belfort, Belfort
samedi 19 septembre 2026 · Citadelle de Belfort · Belfort
Informations pratiques
La Citadelle imprenable 19 et 20 septembre Citadelle de Belfort Territoire de Belfort
Sur inscription | Prévoir des chaussures de marche et une lame torche.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Cette découverte des fortifications permettra au visiteur d’approcher l’histoire de ce lieu unique, autour de points d’intérêts et lieux incontournables de la Citadelle : la Cour d’Honneur, les galeries, le Grand souterrain, un magasin à poudre, les bastions, la Tour des Bourgeois, le belvédère et la grande terrasse panoramique.
Différentes anecdotes de la grande époque des casernes, transmises au public par l’association Mémoire du Lion, contextualiseront cette rencontre avec la « citadelle imprenable ».
Citadelle de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 55 90 90 http://www.belfort-tourisme.com [{« type »: « email », « value »: « mediationmusees@mairie-belfort.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 54 25 51 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 54 56 40 »}] La citadelle est construite sur l’emplacement du château médiéval au sommet d’un escarpement rocheux qui domine la ville d’une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu’une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ». parking aux remparts.
Cette découverte des fortifications permettra au visiteur d’approcher l’histoire de ce lieu unique, autour de points d’intérêts et lieux incontournables de la Citadelle : la Cour d’Honneur, les le un…
© Samuel Carnovali
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