La Cité bleue en fête – 4ème édition, La Cité Bleue, Bordeaux

La Cité bleue en fête – 4ème édition Samedi 19 septembre, 14h00 La Cité Bleue Gironde

Prix libre. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

La Cité Bleue en Fête – IVe édition

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, La Cité Bleue ouvre grand ses portes pour une journée festive, artistique et conviviale au cœur de ce lieu de vie et de création en mouvement.

Tout au long de l’après-midi, le public pourra découvrir les coulisses du site à travers des visites guidées inédites, rencontrer les résidents lors d’un showroom ouvert et explorer les différentes pratiques artistiques qui animent La Cité Bleue.

Démonstrations son et lumière, visite du chantier d’une fresque monumentale réalisée par Monkey Birds, performances et temps forts participatifs mettront à l’honneur le patrimoine vivant, culturel et humain du lieu.

En parallèle, de nombreuses animations seront proposées : stands de jeux, goûter partagé, espace ludique pour petits et grands, spectacle hip-hop, créations sonores et immersives.

La journée se clôturera autour d’un grand banquet convivial accompagné d’un concert de jazz manouche.

Une invitation à découvrir autrement La Cité Bleue, entre patrimoine, création contemporaine et fête collective.

La Cité Bleue 176 Rue Achard, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 0678579955 http://cite-bleue.fr https://www.instagram.com/la.cite.bleue/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-cite-bleue/evenements/inscriptions-visites-guidees-la-cite-bleue »}] Ancienne raffinerie de sucre, La Cité Bleue est un bout de quartier utile à son territoire, qui accueille quotidiennement une grande diversité d’activités (insertion sociale & professionnelle, artisanat, culture, économie circulaire, événements, etc.) Vélo

Pieds

Tram B – Arrêt New York

Accès PMR

La Cité Bleue en Fête – IVe édition

©Madani Kacimi