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La Cité fait son cinéma: la grande inauguration de la nouvelle Cité du Cinéma !, La Cité du cinéma, Saint-Denis

samedi 19 septembre 2026 · La Cité du cinéma · Saint-Denis

La Cité fait son cinéma: la grande inauguration de la nouvelle Cité du Cinéma !, La Cité du cinéma, Saint-Denis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Cité du cinéma
Adresse
20 rue Ampère 93200 Saint-Denis
Ville
93200 Saint-Denis
Département
Seine-Saint-Denis

La Cité fait son cinéma: la grande inauguration de la nouvelle Cité du Cinéma ! 19 et 20 septembre La Cité du cinéma Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Cité du Cinéma ouvre grand ses portes. Pendant deux jours, profitez d’une programmation gratuite mêlant concerts et spectacles pour découvrir ce nouveau lieu culturel et événementiel du Grand Paris en famille ou entre amis.

La Cité du cinéma 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.laciteducinema.fr https://www.linkedin.com/company/lacit%C3%A9ducin%C3%A9maofficiel [{« type »: « link », « value »: « https://laciteducinema.fr/ »}] De Cathédrale électrique du début du XXe siècle à Cœur du Village Olympique en 2024, en passant par la création et le Cinéma, qui constituent son ADN, la Cité du Cinéma a mille histoires à raconter ! Accessible par les lignes 14 (Gare Saint Denis Pleyel) et 13 (Saint Denis Pleyel) du métro, ainsi que la Ligne D du RER. Pas de parking sur site, excepté pour les vélos.
Spectacle

©Laurent Desmoulins

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