La Cité fait son cinéma: la grande inauguration de la nouvelle Cité du Cinéma ! Visite libre, La Cité du cinéma, Saint-Denis

Informations pratiques

La Cité fait son cinéma: la grande inauguration de la nouvelle Cité du Cinéma ! Visite libre 19 et 20 septembre La Cité du cinéma Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Cité du Cinéma ouvre grand ses portes. Pendant deux jours, profitez de l’ouverture des portes pour découvrir ce nouveau lieu culturel et événementiel du Grand Paris en famille ou entre amis.

La Cité du cinéma 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.laciteducinema.fr https://www.linkedin.com/company/lacit%C3%A9ducin%C3%A9maofficiel [{« type »: « link », « value »: « https://laciteducinema.fr/ »}] De Cathédrale électrique du début du XXe siècle à Cœur du Village Olympique en 2024, en passant par la création et le Cinéma, qui constituent son ADN, la Cité du Cinéma a mille histoires à raconter ! Accessible par les lignes 14 (Gare Saint Denis Pleyel) et 13 (Saint Denis Pleyel) du métro, ainsi que la Ligne D du RER. Pas de parking sur site, excepté pour les vélos.

Visite libre

© Laurent Desmoulins