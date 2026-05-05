La classe, l’œuvre ! « Des Fêtes de la Vigne à l’invention d’un folklore : la confrérie du château d’eau », Musée Perrin de Puycousin, Dijon

La classe, l’œuvre ! « Des Fêtes de la Vigne à l’invention d’un folklore : la confrérie du château d’eau » Samedi 23 mai, 20h00 Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Durée 1h30 – Rendez-vous à l’accueil du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

À l’occasion des 80 ans des Fêtes de la Vigne, les Archives municipales de Dijon et le musée de la Vie bourguignonne se sont associés pour porter un projet d’éducation artistique et culturelle en partenariat avec Trad’culture. Ce projet a réuni les élèves de 6e de la classe à horaires aménagés arts plastiques du collège Bachelard et une classe de CM2 de l’école Buffon.

Il a invité les élèves, entre les mois de janvier et mai, à comprendre l’histoire et les codes du folklore, à se les approprier afin d’en inventer une variation contemporaine.

Les élèves ont été accompagnés de la plasticienne Eva Pelzer et l’association de promotion de la culture musicale et artistique Magna Vox.

Les élèves vous présenteront la Confrérie des porteurs d’eau. En complément, une production audiovisuelle, conçue entre making-of et mokumentaire , restitue à la fois les créations, le processus et le parti pris décalé de cette invention collective.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

À l’occasion des 80 ans des Fêtes de la Vigne, les Archives municipales de Dijon et le musée de la Vie bourguignonne se sont associés pour porter un projet d’éducation artistique et culturelle en Ce …

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