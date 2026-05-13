La classe, l’œuvre ! « Galerie de portraits », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
La classe, l’œuvre ! « Galerie de portraits », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon samedi 23 mai 2026.
La classe, l’œuvre ! « Galerie de portraits » Samedi 23 mai, 20h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or
Durée 1h30 – Rendez-vous dans les salles 6, 20, 22, 29 (1er étage) et 40 (2e étage)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Les élèves de seconde du lycée les Arcades à Dijon ont créé une série de podcast en partenariat avec Radio Campus, à partir des portraits présents dans les collections du musée des Beaux-Arts et ceux de l’exposition « Jean Dampt. Tailleur d’images » (07.09.25 – 09.03.26). Ils ont d’abord sélectionné huit œuvres, puis ont entamé pour chacune un travail d’écriture créative en s’appuyant sur des connaissances historiques et artistiques, et on terminé par un enregistrement de ces portraits imaginés. Ces podcast hébergés sur le Nomade, guide multimédia du musée, au sein d’un « parcours temporaire La classe, l’œuvre » spécifique, seront présentés par les élèves postés devant les portraits choisis.
Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
Les élèves de seconde du lycée les Arcades à Dijon ont créé une série de podcast en partenariat avec Radio Campus, à partir des portraits présents dans les collections du musée des Beaux-Arts et ceux…
© La classe, l’œuvre ! / Ministère de la Culture
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