« La classe, l’œuvre ! » – Le jardin enchanté, Petit Palais, Paris

« La classe, l’œuvre ! » – Le jardin enchanté Samedi 23 mai, 18h00 Petit Palais Paris

Pour tous à partir de 7 ans. Accès libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Le Petit Palais vous invite à célébrer la réouverture de son jardin et la restauration de son péristyle dans une ambiance de découverte festive.

Au programme: rendez-vous avec les élèves du lycée Alfred Costes de Bobigny dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! » pour assister à la restitution du travail effectué au musée cette année, suite du projet « Jardin graphique » initié l’année dernière, consistant à proposer des dispositifs de médiation autour du jardin et de ses végétaux.

Les élèves feront découvrir au public les créations réalisées en atelier au musée et les recherches graphiques menées en classe : création d’illustrations botaniques et de maquettes graphiques pour les cartels de plantes, réalisation d’un dépliant-herbier.

Petit Palais 7 avenue Winston Churchill, 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Paris Île-de-France 0153434000 https://www.petitpalais.paris.fr Un important ensemble de peintures françaises du XVIIIe et du XIXe siècle ainsi que des tableaux flamands et hollandais du XVIIe siècle (Portrait au chien de Rembrandt), fonds de sculptures, collection d’arts décoratifs riche en œuvres Renaissance et 1900. Cabinet d’arts graphiques : séries complètes des gravures de Rembrandt, Dürer, Callot. Collection d’icônes. Importante collection de vases antiques. En métro Lignes 1 et 13 : Champs-Élysées – Clemenceau / Ligne 9 : Franklin D. Roosevelt En RER Ligne C : Invalides En bus Lignes 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93

Exposition et médiation des créations autour du thème « Jardin graphique » par les élèves du lycée Alfred Costes de Bobigny

©Benjamin Soligny