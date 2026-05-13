La classe, l’œuvre ! « Le trésor de la tribu Rosemertaalauda », Musée archéologique, Dijon

La classe, l’œuvre ! « Le trésor de la tribu Rosemertaalauda » Samedi 23 mai, 20h00 Musée archéologique Côte-d’Or

Durée 1h30 – Rendez-vous salle Lebel (2e étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

À la suite des récentes découvertes de l’INRAP dans la cour de l’école Joséphine Baker, la classe s’est transformée en atelier de monnayeurs de l’âge du fer.

Inspirés par l’art celte, les élèves de CM1 ont créé leur propre monnaie, maniant le métal en relief et l’impression à partir de matrices gravées. Entre stylisation et abstraction, place aux profils de personnages gaulois et aux chevaux, sangliers et oiseaux qui peuplent les statères d’or, d’argent et de bronze ! Venez découvrir les productions des élèves, qui vous présenteront leur projet ainsi que les techniques de frappe de monnaies.

Musée archéologique 5 Rue Docteur Maret, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488370 https://archeologie.dijon.fr Passé de l’Homme en Côte-d’Or, de la préhistoire au moyen âge, avec les sites incontournables de la région : Dijon, Alesia, Les Bolards, les Sources de la Seine, Vertault, Mâlain : ex-voto du sanctuaire gallo-romain des sources de la Seine. Voûtes gothiques accueillant les sculptures d’époque romane et gothique. Trésor de Blanot. Vie quotidienne à l’époque gallo-romaine. Introduction à l’époque mérovingienne.

À la suite des récentes découvertes de l’INRAP dans la cour de l’école Joséphine Baker, la classe s’est transformée en atelier de monnayeurs de l’âge du fer.

© La classe, l’oeuvre ! / Ministère de la Culture