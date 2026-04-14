« La classe, l’œuvre ! », Musée-Jardin départemental Bourdelle, Égreville

« La classe, l’œuvre ! » Samedi 23 mai, 20h00 Musée-Jardin départemental Bourdelle Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Sculpture et mémoire entre France et Argentine.

Aprés 5 séances en classe ou au musée, les élèves de 6ème du collège Blanche de Castille de la Chapelle-la-Reine exposent la restitution de leur travail sur les symboles de la sculpture commémorative et la représentation d’idées, de valeurs dans l’art.

La démarche croisant arts plastiques, histoire et histoire des arts se fait autour de la statue équestre du général Alvear, inaugurée en 1926 à Buenos Aires.

Musée-Jardin départemental Bourdelle 1 Rue Dufet – Bourdelle, 77620 Égreville, France Égreville 77620 Seine-et-Marne Île-de-France +33164785090 http://www.musee-jardin-bourdelle.fr Les sculptures d’Antoine Bourdelle conservées dans la propriété du Coudray sont au nombre de 58, dont 56 sont installées dans le jardin. Il s’agit uniquement d’épreuves en bronze originales, cet ensemble constitue l’élément essentiel de la collection permanente du musée-jardin Bourdelle.

Le musée-jardin Bourdelle ne possédant pas actuellement de salle d’exposition permanente, seules les sculptures du jardin sont visibles. La création d’un espace d’exposition permanente dans les années à venir permettront aux visiteurs d’admirer un certain nombre de meubles de Michel Dufet. A6 sortie Nemours puis D225 et D58 / Gare la plus proche Souppes-sur-Loing.

« La classe, l’œuvre ! » Exposition des travaux d’élèves autour de la sculpture commémorative

©FB/MJB/CD77