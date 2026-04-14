Sculpture et mémoire entre France et Argentine, Musée jardin départemental Bourdelle, Égreville

Sculpture et mémoire entre France et Argentine Samedi 23 mai, 17h00 Musée jardin départemental Bourdelle Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Qu’est-ce qu’une sculpture commémorative ?

Ce projet vise à mettre en valeur la sculpture équestre du Général Carlos Maria de Alvear, oeuvre emblématique d’Antoine Bourdelle en l’inscrivant dans son contexte historique, artistique et symbolique. Cet ensemble monumental de 4 allégories et d’une statue équestre à été inauguré à Buenos Aires en 1926. Il célèbre les valeurs fondatrices de l’indépendance argentine et les liens entre la France et l’Argentine.

Sur le plan symbolique et civique, l’ensemble propose une lecture universelle des valeurs républicaines.

Sur le plan artistique, il s’agit de faire découvrir le sculpteur et d’analyser le langage plastique qu’il déploie.

sur le plan historique, l’objectif est de souligné la portée politique et idéologique de l’indépendance argentine.

Musée jardin départemental Bourdelle 1 rue Dufet Bourdelle 77620 Egreville Égreville 77620 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 78 50 90 http://musée-jardin-Bourdelle.fr De style Art Déco, le musée -jardin départemental accueille un ensemble de 57 bronzes originaux, pour la plupart monumentaux, retraçant l’évolution de l’oeuvre de Bourdelle (1861-1929). Ces sculptures sont présentées en plein air, dans un splendide jardin de 7000 m², labelisé Jardin remarquable, où se mêlent parterres fleuris bordés de buis ou de rosiers, conifères en palissades ou en colonnes, arbres fruitiers ou décoratifs. parking réservé -pas de transport en commun

La classe, l’œuvre !

MJB/CD77