Visite commentée du jardin, Musée-Jardin départemental Bourdelle, Égreville

Visite commentée du jardin 6 et 7 juin Musée-Jardin départemental Bourdelle Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:20:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:20:00+02:00

Le jardin du musée a été conçu par Michel Dufet, gendre d’Antoine Bourdelle, et restauré par Françoise Phicquepal en 2025. Son style art déco le rapproche des jardins à la française.

Le thème de « La vue » est parfait pour ce jardin tout en aplats de couleurs et servant d’écrin à 57 oeuvres, dont certaines monumentales, réalisées par Antoine Bourdelle. Cet artiste, élève de Rodin, professeur de Giacometti, de Richier ou de Maillol, est considéré comme l’un des plus importants sculpteurs de son temps. Son style est fondé sur une conception architecturale de la sculpture et marqué par une connaissance profonde de l’art grec archaïque et de l’art roman.

Musée-Jardin départemental Bourdelle 1 Rue Dufet – Bourdelle, 77620 Égreville, France Égreville 77620 Seine-et-Marne Île-de-France +33164785090 http://www.musee-jardin-bourdelle.fr De style art déco, le musée-jardin départemental Bourdelle accueille un ensemble de 58 sculptures en bronze retraçant l’évolution de l’œuvre d’Antoine Bourdelle (1861-1929). Ces sculptures sont présentées en plein air, dans un jardin où se mêlent, parterres fleuris, conifères en palissades ou en colonnes, arbres fruitiers ou décoratifs, arbustes en rideaux ou en bouquets… A6 sortie Nemours puis D225 et D58 / Gare la plus proche Souppes-sur-Loing.

Visite commentée

©FB/MJB/CD77