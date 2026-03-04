Mise en lumière d’une quinzaine de sculptures d’Antoine Bourdelle, Musée Bourdelle, Égreville

Mise en lumière d’une quinzaine de sculptures d’Antoine Bourdelle Samedi 23 mai, 20h00 Musée Bourdelle Seine-et-Marne

Gratuit. Événement en extérieur : attention, en mai, les nuits peuvent être fraiches !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Déambulation parmi les oeuvres d’Antoine Bourdelle

Une quizaine de sculptures seront éclairées en couleur. L’accent sera mis sur la statue équestre du général Alvear est de ses 4 allégories à l’occasion de la commémoration de son inauguration en 1926 à Buenos Aires. Cette oeuvre monumentale fut commandée à Bourdelle en 1912 par une commission gouvernementale argentine afin de célébrer les 100 ans de l’indépance du pays.

Musée Bourdelle 1 rue Dufet Bourdelle, 77620 Égreville Égreville 77620 Seine-et-Marne Île-de-France 0164785090 http://www.musee-jardin-bourdelle.fr Le musée Bourdelle conserve dans ses jardins une cinquantaine de sculptures dont certaines sont méconnues. Œuvres confidentielles, projets audacieux et parfois avortés, ces pièces révèlent des facettes insolites du maître des lieux. A6 sortie Nemours puis D225 et D58 / Gare la plus proche Souppes-sur-Loing

Mise en lumière de sculptures d’Antoine Bourdelle

©FB_MJB-77