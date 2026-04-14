Tango Argentin au jardin, Musée-Jardin départemental Bourdelle, Égreville

Tango Argentin au jardin Samedi 23 mai, 20h00 Musée-Jardin départemental Bourdelle Seine-et-Marne

Gratuit. Prévoir des vêtements chauds.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

L’Argentine aux pieds du général Alvear,

Devant le monument équestre du général Alvear composé de 5 sculptures, dont un exemplaire à été inauguré à Buenos Aires en 1926, la compagnie Tango Unione propose une initiation du public puis une démonstration par les danseurs.

Danse sociale, langoureuse et séductrice, le Tango naît dans les barrios populaires de Buenos Aires, à la fin du XIXe siècle.Mythique et passionnel, le Tango permet cette liaison subtile, fébrile, avec un dialogue d’improvisation, car les pas ne sont pas fixés à l’avance pour être répétés séquentiellement, mais où les deux partenaires avancent dans des directions imprévues. Né loin des salons, au sein de la communauté sudaméricaine issue de l’esclavage, le Tango est dès son origine l’expression d’une envie farouche de liberté. Aujourd’hui le Tango est le symbole d’une immense culture vivante, un art généreux et authentique, où chacun a la joie d’être soi-même.

La compagnie Tango Unione est née de la rencontre autour du tango argentin d’Irene Moraglio, danseuse et ancienne gymnaste de haut niveau, et de Patrice Meissirel, artiste éclectique venant du théâtre de rue, danseur et chorégraphe.

Musée-Jardin départemental Bourdelle 1 Rue Dufet – Bourdelle, 77620 Égreville, France Égreville 77620 Seine-et-Marne Île-de-France +33164785090 http://www.musee-jardin-bourdelle.fr Les sculptures d’Antoine Bourdelle conservées dans la propriété du Coudray sont au nombre de 58, dont 56 sont installées dans le jardin. Il s’agit uniquement d’épreuves en bronze originales, cet ensemble constitue l’élément essentiel de la collection permanente du musée-jardin Bourdelle.

Le musée-jardin Bourdelle ne possédant pas actuellement de salle d’exposition permanente, seules les sculptures du jardin sont visibles. La création d’un espace d’exposition permanente dans les années à venir permettront aux visiteurs d’admirer un certain nombre de meubles de Michel Dufet. A6 sortie Nemours puis D225 et D58 / Gare la plus proche Souppes-sur-Loing.

Initiation et démonstration de tango argentin

©Tango Unione