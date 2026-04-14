Visite commentée adaptée au handicap visuel, Musée-Jardin départemental Bourdelle, Égreville

Visite commentée adaptée au handicap visuel Samedi 6 juin, 10h30 Musée-Jardin départemental Bourdelle Seine-et-Marne

Gratuit. Réservation conseillée. Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Visite commentée du jardin et des oeuvres d’Antoine Bourdelle (1861-1929). Des temps pour le contact tactile alterneront avec des descriptions du jardin. Une pause de dégustation et l’olfaction des plantes du jardin cloturera la visite. Le jardin de 7000 m² est plat, structuré par des allées. Quelques livrets en braille et dessins en relief sont disponibles à l’accueil.

Musée-Jardin départemental Bourdelle 1 Rue Dufet – Bourdelle, 77620 Égreville, France Égreville 77620 Seine-et-Marne Île-de-France +33164785090 http://www.musee-jardin-bourdelle.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 78 50 90 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bourdelle@departement77.fr »}] De style art déco, le musée-jardin départemental Bourdelle accueille un ensemble de 58 sculptures en bronze retraçant l’évolution de l’œuvre d’Antoine Bourdelle (1861-1929). Ces sculptures sont présentées en plein air, dans un jardin où se mêlent, parterres fleuris, conifères en palissades ou en colonnes, arbres fruitiers ou décoratifs, arbustes en rideaux ou en bouquets… A6 sortie Nemours puis D225 et D58 / Gare la plus proche Souppes-sur-Loing.

Visite commentée adaptée au handicap visuel

©FB/MJB/CD77