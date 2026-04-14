« La Colo de Tous les Temps » – une visite ludique et interactive de l’Hôtel des sciences, Hôtel des sciences, Poitiers
« La Colo de Tous les Temps » – une visite ludique et interactive de l’Hôtel des sciences, Hôtel des sciences, Poitiers samedi 23 mai 2026.
« La Colo de Tous les Temps » – une visite ludique et interactive de l’Hôtel des sciences Samedi 23 mai, 16h00 Hôtel des sciences Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Pour découvrir Le Musée de l’Hôtel des sciences en s’amusant, rejoignez la Colo de Tous les Temps !
Embarquez pour une aventure extraordinaire aux côtés d’Optimist et Isotropie, et voyagez entre les époques grâce à un livre dont vous êtes le héros. À chaque étape, vos choix feront avancer l’histoire et vous guideront à la découverte des trésors du Musée.
Mais tout ne va pas se passer comme prévu : l’espace-temps est en train de dérailler… Pour rétablir l’équilibre, prennez les bonnes décisions !
Faites la rencontre de personnages hauts en couleur, découvrez de nouveaux horizons et repartez avec votre passeport de voyage temporel personnalisé au cours de votre aventure à l’aide d’une Machine à voyager dans le Temps !
Une aventure à vivre à partir de 7 ans accompagné d’un adulte.
Hôtel des sciences 49 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549366361 https://sciences-et-societe.univ-poitiers.fr/hotel-des-sciences/ [{« link »: « https://sciences-et-societe.univ-poitiers.fr/hotel-des-sciences/la-colo-de-tous-les-temps/ »}] L’Hôtel des sciences est un lieu de médiation de l’université de Poitiers présentant la diversité des recherches menées dans ses laboratoires à toutes et tous, par une approche ludique et innovante : expositions immersives, escape game, parcours enfant interactif, spectacles arts et sciences… Ouvert tous les premiers mercredis du mois de 14h à 17h30, d’octobre à mai.
Pour découvrir Le Musée de l’Hôtel des sciences en s’amusant, rejoignez la Colo de Tous les Temps !
©Lucie Dessertine / Université de Poitiers
À voir aussi à Poitiers (Vienne)
- LIEUX COMMUNS, tap, Poitiers 23 avril 2026
- Visite sandwich Richard Cœur de Lion, comte de Poitou Place Alphonse Lepetit Poitiers 24 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCE86, Poitiers 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, DREAL Nouvelle-Aquitaine, Poitiers 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, Poitiers 1 mai 2026