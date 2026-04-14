« La Colo de Tous les Temps » – une visite ludique et interactive de l’Hôtel des sciences, Hôtel des sciences, Poitiers

« La Colo de Tous les Temps » – une visite ludique et interactive de l’Hôtel des sciences Samedi 23 mai, 16h00 Hôtel des sciences Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Pour découvrir Le Musée de l’Hôtel des sciences en s’amusant, rejoignez la Colo de Tous les Temps !

Embarquez pour une aventure extraordinaire aux côtés d’Optimist et Isotropie, et voyagez entre les époques grâce à un livre dont vous êtes le héros. À chaque étape, vos choix feront avancer l’histoire et vous guideront à la découverte des trésors du Musée.

Mais tout ne va pas se passer comme prévu : l’espace-temps est en train de dérailler… Pour rétablir l’équilibre, prennez les bonnes décisions !

Faites la rencontre de personnages hauts en couleur, découvrez de nouveaux horizons et repartez avec votre passeport de voyage temporel personnalisé au cours de votre aventure à l’aide d’une Machine à voyager dans le Temps !

Une aventure à vivre à partir de 7 ans accompagné d’un adulte.

Hôtel des sciences 49 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549366361 https://sciences-et-societe.univ-poitiers.fr/hotel-des-sciences/ [{« link »: « https://sciences-et-societe.univ-poitiers.fr/hotel-des-sciences/la-colo-de-tous-les-temps/ »}] L’Hôtel des sciences est un lieu de médiation de l’université de Poitiers présentant la diversité des recherches menées dans ses laboratoires à toutes et tous, par une approche ludique et innovante : expositions immersives, escape game, parcours enfant interactif, spectacles arts et sciences… Ouvert tous les premiers mercredis du mois de 14h à 17h30, d’octobre à mai.

Pour découvrir Le Musée de l’Hôtel des sciences en s’amusant, rejoignez la Colo de Tous les Temps !

©Lucie Dessertine / Université de Poitiers