La Combattante, Cinéma LUX, Caen
La Combattante, Cinéma LUX, Caen jeudi 19 mars 2026.
La Combattante Jeudi 19 mars, 20h30 Cinéma LUX Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T22:04:00+01:00
Fin : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T22:04:00+01:00
Rencontre avec Sophie Blanchy
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=8SOTY »}]
Festival altérités – Marie-José Tubiana, 90 ans, est une ethnologue à la retraite, spécialiste du Darfour. Chaque jour, elle recueille minutieusement des témoignages de réfugiés pour authentifier l… Cinéma LUX La Combattante