La Compagnie Créole à Vendôme, Minotaure, Vendôme

La Compagnie Créole à Vendôme Dimanche 24 janvier 2027, 00h00 Minotaure Loir-et-Cher

44,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-24T00:00:00+01:00 – 2027-01-24T23:59:00+01:00

Fin : 2027-01-24T00:00:00+01:00 – 2027-01-24T23:59:00+01:00

L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennent enrichir la programmation culturelle. La Compagnie Créole à Vendôme. Le groupe antillais, connu pour ses tubes « Ça fait rire les oiseaux » et « Le Bal masqué », fête cette année ses 50 ans de carrière avec une tournée en France en 2026, et fera une halte à Vendôme.

Minotaure Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 00 »}]

L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennen Concert