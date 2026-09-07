La Compagnie du Blanc Argent vous ouvre ses portes, Gare de Romorantin, Romorantin-Lanthenay

Informations pratiques

La Compagnie du Blanc Argent vous ouvre ses portes Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 Gare de Romorantin Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le site historique de Romorantin de la Compagnie du Blanc-Argent, qui exploite une des dernières voies métriques de France, vous est ouvert. Vous pourrez visiter l’atelier des rames TER X74500 et découvrir l’atelier de maintenance de l’infrastructure, notamment son camion rail-route et ses outils spécifiques. Les enfants se verront proposer la découverte de la cabine d’un train. La visite peut être couplée à l’achat d’un billet TER à 50 % pour se rendre par le train en une trentaine de minutes à Valençay et découvrir sa gare Monument historique construite en 1902 dans le style néo-Renaissance en référence au château voisin.

Gare de Romorantin Place de la Gare 41200 Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://keolis-cba.fr/fr/ https://www.instagram.com/compagnie_du_blanc_argent/ [{« type »: « link », « value »: « http://patrimoine.sncf.com »}] Exploitée depuis plus de 120 ans, le ligne REMI du Blanc Argent traverse la Sologne et le nord de l’Indre entre Salbris et Valençay par Romorantin. Véritable artère des déplacements quotidiens ou touristiques, elle permet de rejoindre aisément les destinations plus lointaines comme Paris ou Tours par des correspondances rapides avec le reste du réseau Rémi. Arrivée par la ligne Rémi du Blanc Argent, par les autocars Rémi des lignes 4 ou 431, à vélo (abri sécurisé en gare) ou en voiture (stationnement possible sur le parking de la gare)

Le site historique de Romorantin de la Compagnie du Blanc-Argent, qui exploite une des dernières voies métriques de France, vous est ouvert.

©A CHARPENTIER – CBA