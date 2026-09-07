Visite guidée de la sous-préfecture de Romorantin, Sous-préfecture de Romorantin, Romorantin-Lanthenay
samedi 19 septembre 2026 · Sous-préfecture de Romorantin · Romorantin-Lanthenay
Informations pratiques
Visite guidée de la sous-préfecture de Romorantin Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Sous-préfecture de Romorantin Loir-et-Cher
25 personnes maximum par créneau horaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
- 10:30 – 12:00
- 14:00 – 15:30
- 15:30 – 17:00
Sous-préfecture de Romorantin 3, Place du Château, 41205, Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://www.loir-et-cher.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/KVQ1M26gmDqNiXcJ8 »}]
Trois créneaux de visite guidée de 1h30.
©Préfecture de Loir-et-Cher
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