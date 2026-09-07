Visite guidée de la sous-préfecture de Romorantin, Sous-préfecture de Romorantin, Romorantin-Lanthenay

Informations pratiques

Visite guidée de la sous-préfecture de Romorantin Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Sous-préfecture de Romorantin Loir-et-Cher

25 personnes maximum par créneau horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

10:30 – 12:00

14:00 – 15:30

15:30 – 17:00

Sous-préfecture de Romorantin 3, Place du Château, 41205, Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://www.loir-et-cher.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/KVQ1M26gmDqNiXcJ8 »}]

Trois créneaux de visite guidée de 1h30.

©Préfecture de Loir-et-Cher