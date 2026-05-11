La compagnie Le Lys Blanc présente Origine salle polyvalente Clamecy

Clamecy

La compagnie Le Lys Blanc présente Origine

salle polyvalente boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:00:00

fin : 2026-10-31 20:45:00

Date(s) :

2026-10-31

Avant le cri, avant le mot, il y avait le geste. Avant la forme, il y avait l’eau. Avant l’histoire, il y avait l’origine.

Dans un espace intemporel, trois danseuses incarnent les premières pulsations de la vie et les émotions qui façonnent l’âme humaine joie éclatante, tristesse profonde, émerveillement mystique. A travers des mouvements fluides et puissants, Elodie Berta, Karen Cordier et Céline Guillaume explorent la naissance des sentiments rires d’enfants, larmes versées, curiosité face à l’inconnu. Leurs corps se rencontrent, se confrontent, s’entrelacent dans un dialogue chorégraphique intense et sensible, tissant les liens primordiaux de l’humanité.

Origine est un voyage poétique et cosmique de 45 minutes, une méditation dansée sur nos racines émotionnelles, bien avant la Genèse.

Chorégraphie, direction artistique et choix musicaux Céline Guillaume

Création au studio de la patinoire Cyberglace, Monéteau (Yonne)

Musiques mixées par Eric Derain, avec des extraits de Jean-Michel Blais, IGORR, Woodkid, HAUSER, Alicia Keys et plus.

Une création qui résonne longtemps après le silence… Une chorégraphie puissante, brute et délicate. Un vrai voyage, happant dès les premiers geste. Touchant, vibrant, sensuel, superbement interprété.

Proposé par la MLAC .

salle polyvalente boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 94 96 lamlac.mairiedeclamecy@orange.fr

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English : La compagnie Le Lys Blanc présente Origine

L’événement La compagnie Le Lys Blanc présente Origine Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais