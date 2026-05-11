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La compagnie Le Lys Blanc présente Origine salle polyvalente Clamecy

La compagnie Le Lys Blanc présente Origine salle polyvalente Clamecy

La compagnie Le Lys Blanc présente Origine salle polyvalente Clamecy samedi 31 octobre 2026.

Lieu : salle polyvalente

Adresse : boulevard Misset

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : samedi 31 octobre 2026

Fin : samedi 31 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Clamecy

La compagnie Le Lys Blanc présente Origine

salle polyvalente boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31 20:45:00

Date(s) :
2026-10-31

Avant le cri, avant le mot, il y avait le geste. Avant la forme, il y avait l’eau. Avant l’histoire, il y avait l’origine.
Dans un espace intemporel, trois danseuses incarnent les premières pulsations de la vie et les émotions qui façonnent l’âme humaine joie éclatante, tristesse profonde, émerveillement mystique. A travers des mouvements fluides et puissants, Elodie Berta, Karen Cordier et Céline Guillaume explorent la naissance des sentiments rires d’enfants, larmes versées, curiosité face à l’inconnu. Leurs corps se rencontrent, se confrontent, s’entrelacent dans un dialogue chorégraphique intense et sensible, tissant les liens primordiaux de l’humanité.
Origine est un voyage poétique et cosmique de 45 minutes, une méditation dansée sur nos racines émotionnelles, bien avant la Genèse.
Chorégraphie, direction artistique et choix musicaux Céline Guillaume
Création au studio de la patinoire Cyberglace, Monéteau (Yonne)
Musiques mixées par Eric Derain, avec des extraits de Jean-Michel Blais, IGORR, Woodkid, HAUSER, Alicia Keys et plus.
Une création qui résonne longtemps après le silence… Une chorégraphie puissante, brute et délicate. Un vrai voyage, happant dès les premiers geste. Touchant, vibrant, sensuel, superbement interprété.
Proposé par la MLAC   .

salle polyvalente boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 94 96  lamlac.mairiedeclamecy@orange.fr

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English : La compagnie Le Lys Blanc présente Origine

L’événement La compagnie Le Lys Blanc présente Origine Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais

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