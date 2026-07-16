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La confrérie du temps : visites guidées et séances de jeu avec notre jeu patrimonial, Bibliothèque Saint-Corneille, Compiègne

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Saint-Corneille · Compiègne

La confrérie du temps : visites guidées et séances de jeu avec notre jeu patrimonial, Bibliothèque Saint-Corneille, Compiègne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Saint-Corneille
Adresse
Place du Change, 60200 Compiègne, France
Ville
60200 Compiègne
Département
Oise
Tarif
limité à 15 personnes pour les visites guidées

La confrérie du temps : visites guidées et séances de jeu avec notre jeu patrimonial Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00 Bibliothèque Saint-Corneille Oise

limité à 15 personnes pour les visites guidées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Les Bibliothèques vous invitent à consacrer cette journée à la découverte de leur nouveau jeu de société patrimonial, créé en collaboration avec la société Ludiconcept. Inspiré des riches fonds patrimoniaux des bibliothèques de Compiègne, ce jeu met en lumière les grands épisodes qui ont marqué l’histoire de la ville.

Bibliothèque Saint-Corneille Place du Change, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 0344418375 https://bibliotheques.compiegne.fr/infos-pratiques/vos-bibliotheques/176-saint-corneille [{« type »: « phone », « value »: « 03.44.23.57.57 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.41.83.75 »}] Le cloître date du XIIIe siècle. bus : Ligne 1 et 2 : arrêt Saint-Jacques. Ligne 3 : arrêt Saint-Corneille. Ligne 5 : arrêt R. Couttolenc.
Les Bibliothèques vous invitent à consacrer cette journée à la découverte de leur nouveau jeu de société patrimonial, créé en collaboration avec la société Ludiconcept. Inspiré des riches fonds des…

©ludiconcept

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