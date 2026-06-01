La Corrida de Saint-Bruno, Union Saint-Bruno, Bordeaux

La Corrida de Saint-Bruno Vendredi 26 juin, 19h00 Union Saint-Bruno Gironde

15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Vendredi 26 juin à 19h, place du XI Novembre

départ à 19H place du XI novembre

arrivée dans le stade Chauffour

La Corrida de Saint-Bruno est un trail urbain composé cette année de 2 courses se déroulant dans le quartier de Mériadeck et de Saint-Bruno :

la plus courte d’environ 5,6 km

la plus longue d’environ 9,6 km

Le nombre maximum de participants pour cette course est fixé à 400 coureurs.

Cette épreuve est ouverte à tous, licencié·e·s, non licencié·e·s et handisports debout uniquement à partir de la catégorie cadet (né·e en 2010 et avant).

Les mineurs devront se munir d’une autorisation parentale.

Les engagements se feront par Internet sur le site : www.protiming.fr

du 2 mars et jusqu’au 15 avril TARIF 10€

du 16 avril au 26 juin TARIF 15€.

Récompenses aux 3 premiers hommes et 3 premières femmes sur les 2 courses, seront remises à 20h dans la cour de l’Union St-Bruno pendant la fête de l’Association. Et la nouveauté cette année est la remise d’un Trophée pour les Entreprises.

Les dossards seront à retirer sur présentation d’une pièce d’identité et de votre carte retrait

dossard à la maison de quartier Union Saint-Bruno située au 49 rue Brizard 33000 – salle Foyer jeunesse –

Bordeaux, le :

Mercredi 24 juin de 10h à 18h

Jeudi 25 juin de 10h à 18h

NB : Aucun dossard ne sera remis le jour de la course.

Bonne course à toutes et à tous et rendez-vous après à la fête de Saint-Bruno 49 rue Brizard, vous serez les bienvenus.es.

Si vous êtes motivés pour participer à l’aventure, rendez-vous sur le site internet de l’Union Saint-Bruno > Sport > Athlétisme > Corrida

Union Saint-Bruno 49, rue brizard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.protiming.fr/Runnings/detail/8152-Corrida-de-Saint-Bruno »}] [{« link »: « http://www.protiming.fr »}]

Train urbain : 2 courses d’environ 5,6km et 9,6km en plein coeur de Mériadeck. course trail urbain