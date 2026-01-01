La course des p’tits Belin chavagné La Crèche

La course des p’tits Belin

chavagné Impasse des écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La Course des P’tits Belin est une manifestation sportive, organisée par un groupe de papas coureurs enthousiastes et parents d’élèves de l’école de Chavagné, qui veulent faire partager leur passion pour la course à pied.

Une course nature de 7 et 18 km, une marche de 7 km et une course enfants.

Organisé par L’Association des Parents d’Élèves de l’école de Chavagné .

chavagné Impasse des écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 64 08 lacoursedespetitsbelin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La course des p’tits Belin

L’événement La course des p’tits Belin La Crèche a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Haut Val De Sèvre