La course des p’tits Belin chavagné La Crèche

La course des p’tits Belin
chavagné Impasse des écoles La Crèche Deux-Sèvres
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
2026-05-31
La Course des P’tits Belin est une manifestation sportive, organisée par un groupe de papas coureurs enthousiastes et parents d’élèves de l’école de Chavagné, qui veulent faire partager leur passion pour la course à pied.
Une course nature de 7 et 18 km, une marche de 7 km et une course enfants.
Organisé par L’Association des Parents d’Élèves de l’école de Chavagné .
chavagné Impasse des écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 64 08 lacoursedespetitsbelin@gmail.com
