La cuisine dans tous ses sens ! Le Village Suze-la-Rousse
samedi 4 juillet 2026 · Le Village · Suze-la-Rousse
Informations pratiques
Suze-la-Rousse
La cuisine dans tous ses sens !
Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
12-17 ans, étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 5 accompagnants du titulaire de la carte Clef des Châteaux.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Une enquête à vivre seul ou en famille, dans le château, en toute autonomie.
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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
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English :
A survey on living alone or with family in the castle, completely independently.
L’événement La cuisine dans tous ses sens ! Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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