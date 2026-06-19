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AGENDA · Suze-la-Rousse

La cuisine dans tous ses sens ! Le Village Suze-la-Rousse

samedi 4 juillet 2026 · Le Village · Suze-la-Rousse

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Le Village
Adresse
Château de Suze-la-Rousse
Ville
26790 Suze-la-Rousse
Département
Drôme
Tarif
8 8 8 Tarif réduit 12-17 ans, étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, 5 accompagnants du titulaire de la carte Clef des Châteaux.

Suze-la-Rousse

La cuisine dans tous ses sens !

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit
12-17 ans, étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 5 accompagnants du titulaire de la carte Clef des Châteaux.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Une enquête à vivre seul ou en famille, dans le château, en toute autonomie.
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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50  leschateaux@ladrome.fr

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English :

A survey on living alone or with family in the castle, completely independently.

L’événement La cuisine dans tous ses sens ! Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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