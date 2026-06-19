Présentation flash de la cour Le Village Suze-la-Rousse

Informations pratiques

Suze-la-Rousse

Présentation flash de la cour

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

12-17 ans, étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 5 accompagnants du titulaire de la carte Clef des Châteaux.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

Faites connaissance avec le château et son histoire en un clin d’œil.

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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

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English :

Immerse yourself in the history of Suze-la-Rousse castle from the Middle Ages to the 19th century…

L’événement Présentation flash de la cour Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence