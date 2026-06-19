Les loisirs au château Le Village Suze-la-Rousse
Les loisirs au château Le Village Suze-la-Rousse samedi 4 juillet 2026.
Suze-la-Rousse
Les loisirs au château
Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-08-30 12:15:00
Date(s) :
2026-07-04
Faites connaissance avec l’histoire du château à travers des moments de loisir et de divertissement. Zoom sur le jeu de paume, sur la danse, sur la révérence…Et quelles étaient les bonnes manières pour recevoir, pour se maquiller, pour se mettre à table ?
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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44 leschateaux@ladrome.fr
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English : Les loisirs au château
Discover the history of the château through moments of leisure and entertainment. Zoom in on jeu de paume, dancing, curtsying… And what were the proper manners for entertaining, putting on make-up and sitting down to dinner?
L’événement Les loisirs au château Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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