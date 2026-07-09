La Dame de Pierre Zénith de Limoges Zénith Limoges

Informations pratiques

Limoges

La Dame de Pierre Zénith de Limoges

Zénith 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 24.75 – 24.75 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :

2026-10-15

La Dame de Pierre Spectacle musical Zénith de Limoges.

Avec La Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde ! Plongez au cœur d’une fresque historique et musicale qui retrace les grandes heures de Notre-Dame de Paris.

À travers des scènes spectaculaires, revivez le chantier de la cathédrale, la Révolution, Quasimodo et Esmeralda, la Libération de Paris… Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre-Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères ! Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liegeois, produit par Symphonia Productions.

Durée 1h30 environ. .

Zénith 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@ladamedepierre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Dame de Pierre Zénith de Limoges

L’événement La Dame de Pierre Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole