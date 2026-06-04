La dernière nuit du monde & Ubu Roi Théâtre par Les Tréteaux du Riveau Salle de La Gornière Châtellerault
La dernière nuit du monde & Ubu Roi Théâtre par Les Tréteaux du Riveau Salle de La Gornière Châtellerault vendredi 18 septembre 2026.
Châtellerault
La dernière nuit du monde & Ubu Roi Théâtre par Les Tréteaux du Riveau
Salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
La tragédie et la farce au coeur de l’Humanité
L’Humanité peut-elle vivre dans la joie et la liberté en supprimant le sommeil et les rêves, en s’affranchissant de l’alternance du jour et de la nuit, en produisant sans fin et sans repos une abondance qui ne serait pas leurre ?
Ou l’heure de l’Humanité a-t-elle sonné dans le Merdre ! initial du Père Ubu renversé en phase terminale d’un temps où les efforts pour être humain auraient touché le fond, à l’image de la cruauté imbécile et vorace parcourant aujourd’hui le monde ?
Dans ce spectacle ‒ La dernière nuit du monde & Ubu Roi ‒ tout ne finit pas par des chansons. Les chansons, elles, font le lien entre les deux pièces, celle de Laurent Gaudé et celle d’Alfred Jarry, comme des cordages de beauté et d’espoir en la force du théâtre, lieu d’excellence pour la purification des passions humaines, si sombres et si lumineuses. .
Salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 27 86 30
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English : La dernière nuit du monde & Ubu Roi Théâtre par Les Tréteaux du Riveau
L’événement La dernière nuit du monde & Ubu Roi Théâtre par Les Tréteaux du Riveau Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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