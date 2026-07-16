La disparition de Josef Mengele, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

La disparition de Josef Mengele Jeudi 19 novembre, 20h30 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines

Placement libre – Plein tarif : 20 € – Abonné : 17 € – Moins de 26 ans : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T21:50:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T21:50:00+01:00

1 NOMINATION AUX MOLIERES 2026 : MOLIÈRE DU SEUL EN SCÈNE

D’APRÈS LE LIVRE ÉPONYME D’OLIVIER GUEZ, PRIX RENAUDOT 2017, © ÉDITIONS GRASSET

ADAPTATION ET JEU MIKAËL CHIRINIAN

MISE EN SCÈNE BENOÎT GIROS

CRÉATION COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE SARAH LETERRIER

CRÉATION LUMIÈRE JULIEN MÉNARD ET ÉRIC SCHOENZETTER

CRÉATION SONORE ISABELLE FUCHS

PRODUCTION COMPAGNIE L’IDÉE DU NORD

COPRODUCTION MATRIOSHKA PRODUCTIONS ET LE THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR

DIFFUSION MATRIOSHKA PRODUCTIONS – VANESSA MANCHE

LE SPECTACLE BÉNÉFICIE DU DISPOSITIF ADAMI DÉCLENCHEUR. LA CIE L’IDÉE DU NORD EST CONVENTIONNÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, LA DRAC CENTRE-VAL DE LOIRE ET PAR LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

DURÉE 1H20

À PARTIR DE 14 ANS

Adapté du roman éponyme d’Olivier Guez, couronné du Prix Renaudot, « La disparition de Josef Mengele » est le récit de l’une des plus grandes chasses à l’homme du XXe siècle.

1949 : Josef Mengele débarque à Buenos Aires. Caché sous une fausse identité, l’ancien médecin tortionnaire d’Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie.

L’Argentine de Juan et Evita Perón est bienveillante, le monde semble vouloir oublier les crimes nazis. Commence alors la cavale d’après-guerre de Josef Mengele en Amérique du Sud qui durera près de trente ans. Comment cet homme a-t-il pu échapper si longtemps à la justice et jouir d’une telle impunité ?

Une pièce essentielle et captivante, servie par l’interprétation magistrale de Mikaël Chirinian. Incontournable.

« Un spectacle puissant et nécessaire » LE PARISIEN

« Un récit glaçant, une leçon d’Histoire et une performance d’acteur » LE MONDE

« Le ton est claquant, cinglant, direct, ce qui rend encore plus implacable son récit » L’EXPRESS

Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Théâtre

© Jean-Philippe Larribe