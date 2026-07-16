La disparition de Josef Mengele, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt
jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre Nouvelle-France (TNF) · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
La disparition de Josef Mengele Jeudi 19 novembre, 20h30 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines
Placement libre – Plein tarif : 20 € – Abonné : 17 € – Moins de 26 ans : 10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T21:50:00+01:00
Fin : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T21:50:00+01:00
1 NOMINATION AUX MOLIERES 2026 : MOLIÈRE DU SEUL EN SCÈNE
D’APRÈS LE LIVRE ÉPONYME D’OLIVIER GUEZ, PRIX RENAUDOT 2017, © ÉDITIONS GRASSET
ADAPTATION ET JEU MIKAËL CHIRINIAN
MISE EN SCÈNE BENOÎT GIROS
CRÉATION COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE SARAH LETERRIER
CRÉATION LUMIÈRE JULIEN MÉNARD ET ÉRIC SCHOENZETTER
CRÉATION SONORE ISABELLE FUCHS
PRODUCTION COMPAGNIE L’IDÉE DU NORD
COPRODUCTION MATRIOSHKA PRODUCTIONS ET LE THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR
DIFFUSION MATRIOSHKA PRODUCTIONS – VANESSA MANCHE
LE SPECTACLE BÉNÉFICIE DU DISPOSITIF ADAMI DÉCLENCHEUR. LA CIE L’IDÉE DU NORD EST CONVENTIONNÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, LA DRAC CENTRE-VAL DE LOIRE ET PAR LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
DURÉE 1H20
À PARTIR DE 14 ANS
Adapté du roman éponyme d’Olivier Guez, couronné du Prix Renaudot, « La disparition de Josef Mengele » est le récit de l’une des plus grandes chasses à l’homme du XXe siècle.
1949 : Josef Mengele débarque à Buenos Aires. Caché sous une fausse identité, l’ancien médecin tortionnaire d’Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie.
L’Argentine de Juan et Evita Perón est bienveillante, le monde semble vouloir oublier les crimes nazis. Commence alors la cavale d’après-guerre de Josef Mengele en Amérique du Sud qui durera près de trente ans. Comment cet homme a-t-il pu échapper si longtemps à la justice et jouir d’une telle impunité ?
Une pièce essentielle et captivante, servie par l’interprétation magistrale de Mikaël Chirinian. Incontournable.
« Un spectacle puissant et nécessaire » LE PARISIEN
« Un récit glaçant, une leçon d’Histoire et une performance d’acteur » LE MONDE
« Le ton est claquant, cinglant, direct, ce qui rend encore plus implacable son récit » L’EXPRESS
Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Théâtre
© Jean-Philippe Larribe
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