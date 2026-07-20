La disparition des choses d’Olivia Elkaim Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Stock, 2026.

Dans son nouveau roman, Olivia Elkaim part en quête de Cyrla Szulewicz, dite « Cécile », mère de Georges Perec. En novembre 1941, à Paris, elle confie son petit garçon de 5 ans à la Croix-Rouge avant d’être déportée deux ans plus tard à Auschwitz, dont elle ne reviendra pas. La disparition de sa mère irriguera secrètement toute l’œuvre de Perec. En l’absence d’archives, l’auteure, guidée par ses propres fantômes, cherche Cécile dans les livres de son fils, la ressuscite dans des scènes imaginaires et questionne les derniers amis vivants de l’écrivain.

En présence de l’auteure.

En conversation avec Marie‑MadeleineRigopoulos, journaliste.

Lecture par ClémentBresson, comédien, pensionnaire de la Comédie‑Française.

Réserver

Dans son nouveau roman, Olivia Elkaim part en quête de Cyrla Szulewicz, dite « Cécile », mère de Georges Perec.

Le mardi 15 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T19:00:00+02:00_2026-09-15T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/ne-dormez-pas-chez-vous-cette-nuit +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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